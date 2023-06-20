لم يتمالك المدرب الفرنسي زين الدين زيدان نفسه وبكى متأثرا من اختياره راعيا لمشروع تقوم به إحدى جمعيات الأطفال المرضى بالسرطان في فرنسا.

وحاول زيدان التحكم في دموعه لكنه لم يستطع فقد غالبته وبكى أثناء إلقائه كلمة بمن حضروا حفل تدشين دار للأطفال جديدة في بلدية Istres الإدارية بفرنسا.

وشكر زيدان الجمعية الواقفة وراء المشروع، من باب اعتنائها بأطفال يعانون من سرطان في مراحله الأخيرة، وقال: “أشعر بفخر لاختياري راعيا للدار. لقد اخترتم الشخص المناسب”.

واستذكر زيدان أثناء إلقائه كلمته وفاة أحد أشقائه الأربعة، ويبدو أنه توفي بالسرطان، لذلك قال: “سأدعمكم بشكل كامل وسأبذل كل جهد ممكن لدعم هذا المشروع وهذه العائلات”.