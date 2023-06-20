غادر وفد المملكة، مساء اليوم، بعد تقديم ملف استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030 في فرنسا.

وكان الوفد قد ضم عددا من الوزراء والمسؤولين من بينهم وزير الخارجية، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الاستثمار خالد الفالح.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حضر حفل ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030.

ويأتي ذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها في فرنسا، حيث سيترأس أيضا خلال الزيارة وفد المملكة المشارك في قمة “من أجل میثاق عالمي جديد” المقرر عقدها في باريس يومي 22 و 23 من يونيو الجاري.

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