انتقد الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، فتوى سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، بجواز الأضحية بالطيور.

وأوضح رضا إنّ فلسفة الأضاحي في عيد الأضحى المبارك والسبب الرئيسي في وجودها أو الهدي بالنسبة للحجاج أنها رمزية لما حدث لنبي الله إسماعيل ابن نبي الله إبراهيم، إذ أراد الله أن يبين لأهل الأرض أن قيمة إسماعيل أغلى وأثمن وأكبر، وأنه عز وجل لا يريد العنف، لكنه أراد من إبراهيم الطاعة العمياء استجابة لأمره سبحانه وتعالى.

وأضاف “الله عز وجل قال عن إسماعيل وفديناه بذبح عظيم، فهل البطة أو الفرخة أو الإوزة ذبح عظيم؟!، ولا يجب أن نقول إن أكل الناس من الأضحية شيء ليس مهما، أجمعت الأمة من لدن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، أننا نضحي بأفضل أنواع الأضاحي باشتراطات الطبية وشرعية، لأننا لن ننال البر حتى ننفق مما نحب، وبالتالي لا يصح التضحية بالطيور بدلًا من الماشية والأغنام”.