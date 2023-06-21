كشفت وزارة الصحة أن فريقًا طبيًا من مدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي تمكن -بفضل الله- من إنقاذ حياة حاج إندونيسي بالعقد السادس من العمر، حيث قدم لأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ عقب معاناته من ضغط الدم، وقصور في القلب، وخثرات دموية، وكذلك غرغرينا في الأمعاء.

وأكدت “الصحة” أنه تم استقبال الحاج في طوارئ المدينة الطبية عن طريق الهلال الأحمر وهو في حالة غير مستقرة حيويًا، ويعاني من آلام في البطن منذ 4 أيام، وبعد إنعاش المريض وعمل الفحوصات والأشعات اللازمة تبين وجود خثرة دموية في البطين الأيسر، وكذلك وجود خثرة دموية أخرى في شرايين البطن، كما أظهرت نتائج التحاليل أيضاً وجود ثقب في الأمعاء مع احتمالية ضعف التروية للأمعاء (غرغرينا).

وعلى الفور قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية عاجلة لاستكشاف البطن، حيث تم استئصال جزء من الأمعاء الدقيقة، وعمل مفاغرة على جدار البطن، تكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد-، وقد استغرق إجراء العملية 3 ساعات لينُقل المريض بعد ذلك للعناية المركزة ليستكمل بقية الخطة العلاجية المخطط لها.