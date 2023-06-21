أوضحت أخصائية قدم وكاحل الدكتورة نورة المغربي علاقة المشي بألم الكاحل وكيف يحمي الحجاج نفسهم من الألم.

وقالت المغربي أن ليس كل من يمشي يصاب بألم في الكاحل ولكنه يصيب من لديه تشوهات أو ارتفاع أو انخفاض شديد في وسط القدم وعدم ارتداء أحذية مناسبة ، عدم مراجعة العيادات المختصة قبل الحج .

كما أوضحت المغربي أسباب ألم الكاحل ، والتي منها ” تلف الأنسجة والتهابات بالعظام ، تشوهات خلقية ” .

وفيما يخص الأعراض أوضحت أن الالتواء يسبب ألم الكاحل ، الكدمات ، الاحمرار .

#صباح_السعودية | أسباب وأعراض ألم الكاحل توضحها لنا أخصائية قدم وكاحل الدكتورة نورة المغربي. #قناة_السعودية pic.twitter.com/pqcxQ08lIr — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) June 21, 2023