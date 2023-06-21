كشف مصدر رئاسي فرنسي عن الملفات المقرر بحثها مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في ضوء الزيارة الرسمية التي يجريها سموه لفرنسا.

وأكد المصدر أنهم سيبحثون مع ولي العهد التعاون بين الشركات الفرنسية ونظيرتها في المملكة، مبديا تطلع بلاده إلى التعاون مع الشركات السعودية في مجال التقنية الحديثة والصناعة، وفقا لـ”العربية”.

وأضاف أن المملكة تلعب دورا مهما من أجل ميثاق مالي عالمي جديد، وسيطلبون من المملكة مساعدتهم لتسريع إيجاد مخرج للأزمة الأوكرانية.

يذكر أن ولي العهد سيترأس خلال الزيارة التي يجريها لفرنسا قمة “من أجل میثاق عالمي جديد” المقرر عقدها في باريس غدا وبعد .

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