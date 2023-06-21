زار محافظ صندوق الاستثمارات العامة، معالي الأستاذ ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة طيران الرياض، الأربعاء جناح طيران الرياض في معرض باريس الجوي، للاطلاع على الهوية البصرية للناقل الوطني الجديد.

وكان في استقبال الرميان الرئيس التنفيذي لطيران الرياض الأستاذ توني دوغلاس والإدارة التنفيذية.

واطلع معاليه على الهوية البصرية للفئة الأولى من أسطول طائرات طيران الرياض، بتواجد فريق صندوق الاستثمارات العامة والرئيس التنفيذي لطيران الرياض وفريق العمل في طيران الرياض.

كما التقى الرميان بالرئيس التنفيذي لشركة بوينغ للطائرات التجارية الأستاذ ستانلي ديل.