كشف استشاري أمراض صدرية وطب اضطرابات النوم، أن كرة التنس يمكن استخدامها كطريقة لعلاج مشكلة انقطاع النفس أثناء النوم.

وذكر الدكتور أحمد الرحيمي” أن الهدف من وضع “كرة التنس” في الظهر هو ألا يتعمق الإنسان أثناء النوم، لذا فكرة التنس حل لبعض الأشخاص الذين يعانون من الانقطاع على الظهر، وفقا لما ذكره خلال استضافته ببرنامج “سيدتي” على “روتانا خليجية.

ونوه بأن الشخير، ليس علامة على انقطاع النفس أثناء النوم، موضحا أن 50% من الذين يعانون من الشخير عندهم انقطاع في النفس، مشيرًا إلى أن 80% ممن يعانون من انقطاع النفس يكون مصحوبًا بشخير أثناء النوم، وأنه كلما كان الشخير متقطع وطوال فترة النوم، كلما كانت الفرصة أكبر لإصابة الشخص بانقطاع النفس

فكرة ممتازة ..

د. أحمد الرحيمي – استشاري أمراض صدرية وطب اضطرابات النوم يعلق على تغريدة "كرة التنس" لمنع خناق النوم"@DrALRohami#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/EGKIll3bHq — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 21, 2023

د. أحمد الرحيمي – استشاري أمراض صدرية وطب اضطرابات النوم يكشف عن تداعيات الإصابة بانقطاع النفس خلال النوم على المريض في المدى البعيد@DrALRohami#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/SjTFqO4j2u — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 21, 2023

د. أحمد الرحيمي – استشاري أمراض صدرية وطب اضطرابات النوم: الشخير خلال النوم دليل على الإصابة بانقطاع النفس لكنه ليس قطعي@DrALRohami#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/ZlGQ4ePXxZ — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 21, 2023