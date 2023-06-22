تم الكشف رسميا عن المخطط الرئيسي لمعرض إكسبو الرياض 2030، والذي يضم 226 جناحًا للدول المشاركة ضمن تصميم يشبه الكرة الأرضية، ويمتد على مساحة تفوق 6 ملايين متر مربع.

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وسيقام المعرض بالقرب من مطار الملك سلمان الدولي الجاري تطويره حالياً، مما يسّهل على الزوّار القادمين عبر المطار الوصول إلى موقع المعرض خلال دقائق معدودة.

‏وجرى تصميم أجنحة المعرض المقدّر عددها بـ 226 جناحاً ضمن تصميم يشبه الكرة الأرضية، ويتوسطها خط الاستواء؛ في توجه بصري يُطابق توجه المعرض ورؤيته التي تضمن فرصًا متساوية لجميع المشاركين في المعرض.

‏كما سيتم تحديد مواقع أجنحة الدول في المعرض بطريقة مرنة وفقًا لخطوط الطول لكل دولة، وذلك في ترتيب يجمع دولًا من شمال الكرة الأرضية وجنوبها جنبًا إلى جنب، لترمز هذه الخطوة في جوهرها إلى الدور المهم الذي تلعبه المملكة في تسهيل التعاون بين دول العالم.

‏يشار إلى أن تصميم المعرض يضمن سهولة السير بمسافات قصيرة جدًا للتنقل بين الأجنحة والساحات العامة والمرافق المخصصة للثقافة والابتكار، ومرافق الخدمات الخاصة بالطعام، والاستراحة والانتظار، بشكل سلس ومرن.

‏وسيستمتع زوار المعرض بالتجول في ممرات مظللّة بالكامل ذات تصاميم من التراث المعماري المستوحى من تاريخ مدينة ⁧‫الرياض.

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