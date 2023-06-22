اعتذر البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان على خيانته لصديقته برونا بيانكاردي، مطالبًا إياها بالصفح والسماح.

وقال نيمار في رسالته إلى صديقته : “أوجه ذلك الاعتذار، لأجلك ولأجل عائلتك، لقد رأيت مدى تعرضك للحزن، وكم عانيت من كل هذا وكم تريدين أن تكوني بجانبي. وأنا بجانبك، لقد أخطأت في حقك”.

وتابع: “أخاطر بالاعتراف أنني أفشل كل يوم، داخل الملعب وخارجه. أنا الآن فقط أحاول القيام بحل أخطائي في حياتي الشخصية في المنزل، في العلاقات ومع عائلتي وأصدقائي، وهذا الفشل أصاب أحد أكثر الأشخاص أهمية في حياتي. المرأة التي حلمت ببقائها إلى جانبي، أم طفلي، بل عائلة طفلي. التي هي عائلتي اليوم. نعم هي وصلت أهميتها الآن عندي لـ مرحلة الأمومة”.

وأضاف: “لقد اعتذرت بالفعل عن أخطائي، عن هذا الخطأ غير الضروري، لكنني أشعر أنني مضطر لإعادة التأكيد على ذلك علنًا. إذا أصبحت مسألة خاصة علنية يجب أن يكون الاعتذار علنيا، ولا أستطيع تخيّل نفسي وحياتي بدونك، لا أعرف ما إذا كنا سنستمر معًا ونكمل تلك العلاقة، لكن اليوم أنا متأكد من أنك تريدين المحاولة على الأقل”.

واختتم: “سيكون لدينا هدف تربية طفلنا، وهدف تربية طفلنا هو الذي يفوز في النهاية أنا متأكد، حبنا لبعضنا البعض سوف يقوينا، بكل الطرق الممكنة….. أحبك”.

يذكر أن نيمار ينتظر مولوده الثاني من صديقته البرازيلية برونا بيانكاردي البالغة 28 عامًا.