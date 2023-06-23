يمكن أن يشعر الأشخاص بالقلق من حين لآخر ولكن في حال عدم السيطرة عليه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية لذا يجب في هذه الحالة استشارة الطبيب المختص

تأثير القلق على الجسم

1- الجهاز العصبي

يمكن أن يؤدي القلق الشديد إلى زيادة إفراز هرمون التوتر، مما يتسبب في سرعة معدل ضربات القلب والتنفس ورفع مستويات السكر بالدم، وتتسبب هذه المضاعفات في التأثير السلبي على القلب والأوعية الدموية والعضلات وغيرها من أنظمة الجسم

2– العضلات

عادة ما يتسبب القلق في توتر العضلات، بما في ذلك عضلات الكتف والرقبة، وبالتالي زيادة الشعور بالصداع النصفي أو صداع التوتر، ولكن يمكن السيطرة على ذلك من خلال التدليك أو الاسترخاء أو ممارسة بعض التمارين مثل تمارين التنفس أو اليوجا

3-مشاكل القلب

قد يتسبب القلق المستمر لفترات طويلة في التأثير السلبي على القلب ويجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم أو النوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو التهاب الأوعية الدموية، وتصلب جدران الشرايين وارتفاع مستويات الكوليسترول الضار

4- الجهاز المناعي

في حالة تأُير القلق على الجسم، فمن الطبيعي عدم قدرة الجسم على محاربة الجراثيم أيضًا، وبالتالي صعوبة السيطرة على بعض الأمراض وضعف الجهاز المناعي، ومن ثم سهولة الإصابة بالأنفلونزا والهربس والقوباء وغيرها من الفيروسات المزعجة

5- المعدة

المعدة هي الجزء الأول الذي يمكن أن يتأثر بالقلق الشديد، حيث يشعر الشخص ببعض الأعراض المزعجة، مثل الغثيان والقيء وآلام المعدة والقرح.

وأوضحت بعض الدراسات أن القلق الشديد يتسبب في فتح الشهية بشكل واضح، وبالتالي يلجأ الأشخاص إلى الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكر، ومن ثم زيادة الحموضة