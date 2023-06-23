كشف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بمدينة الرياض عن توفر 12 وظيفة بالتخصصات الإدارية والتقنية والمالية، لحملة الشهادة الجامعية (البكالوريوس) فأعلى.

وأوضح المركز أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

– مدير قسم الإعلام.
– مختص ابتكار أول.
– باحث تصميم أول.
– مدير قسم الوثائق والمحفوظات.
– مدير قسم الإيرادات.

– مدير قسم الاستثمارات البديلة.
– مصمم جرافيك.
– مدير قسم دراسات الجدوى والتقييم.
– سكرتير تنفيذي.

– مدير قسم الحوكمة والمخاطر والالتزام.
– مدير قسم تطوير الشراكات.
– محلل دفاع أمن سيبراني.

وأفاد بأن التخصصات المطلوبة كالتالي:

– إدارة الأعمال.
– الإدارة العامة.
– الإدارة المكتبية.
– الإعلام.

– الاتصال التسويقي.
– العلاقات العامة.
– التسويق.
– التصميم.
– المالية.

– الاقتصاد.
– المحاسبة.
– الاستثمار، وغيرهم.

وأشار إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .