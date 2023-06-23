كشف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بمدينة الرياض عن توفر 12 وظيفة بالتخصصات الإدارية والتقنية والمالية، لحملة الشهادة الجامعية (البكالوريوس) فأعلى.

وأوضح المركز أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

– مدير قسم الإعلام.

– مختص ابتكار أول.

– باحث تصميم أول.

– مدير قسم الوثائق والمحفوظات.

– مدير قسم الإيرادات.

– مدير قسم الاستثمارات البديلة.

– مصمم جرافيك.

– مدير قسم دراسات الجدوى والتقييم.

– سكرتير تنفيذي.

– مدير قسم الحوكمة والمخاطر والالتزام.

– مدير قسم تطوير الشراكات.

– محلل دفاع أمن سيبراني.

وأفاد بأن التخصصات المطلوبة كالتالي:

– إدارة الأعمال.

– الإدارة العامة.

– الإدارة المكتبية.

– الإعلام.

– الاتصال التسويقي.

– العلاقات العامة.

– التسويق.

– التصميم.

– المالية.

– الاقتصاد.

– المحاسبة.

– الاستثمار، وغيرهم.

وأشار إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .