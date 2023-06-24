حدد مؤشر الرفاهية العالمي 2023 التابع لوحدة المعلومات الاقتصادية (EIU)، أفضل وأسوأ 10 مدن للعيش في العالم لعام 2023.
وتضمنت قائمة أفضل 10 مدن ملائمة للعيش في عام 2023:
1. فيينا، النمسا
2. كوبنهاغن، الدنمارك
3. ملبورن، أستراليا
4. سيدني، أستراليا
5. فانكوفر، كندا
6. زيوريخ، سويسرا
7. كالغاري، كندا
7. جنيف، سويسرا
9. تورونتو، كندا
10. أوساكا، اليابان
10- أوكلاند، نيوزيلندا
فيما ضمت قائمة أسوأ 10 مدن صالحة للعيش في 2023:
164. دوالا، الكاميرون
165. كييف، أوكرانيا
166. هراري، زمبابوي
166. دكا، بنغلاديش
168. بورت مورسبي، بابوا غينيا الجديدة
169. كراتشي، باكستان
170. لاغوس، نيجيريا
171. الجزائر العاصمة، الجزائر
172. طرابلس، ليبيا
173. دمشق، سوريا
اجمل مدينة للعيش فيها مدينة انترلاكن السويسرية
الله أكبر يا ((دمشق))
الله أكبر كيف دارت عجلت الزمن وصارت دمشق من أسوأ مدن العالم.