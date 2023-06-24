كشفت وزارة الداخلية الكويتية تفاصيل ضبط شبكة لممارسة “الأعمال المنافية للآداب العامة” مقابل مبالغ مالية.

وأعلنت أن السلطات المعنية تمكنت من ضبط 16 شخصا من الجنسية الآسيوية والأوروبية في الشبكة الدولية التي تبين أنها تحت إدارة فتاة أوروبية.

كما ضبطت الجهات المختصة من ضبط شخصين، أحدهما كان يقوم بإدارة العديد من المواقع بمختلف المناطق والتي تستخدم لـ”الأعمال المنافية للآداب”، وعثر بحوزتهما على نظام كاميرات لتوثيق ومراقبة دخول وخروج الأشخاص.

وأشارت الداخلية الكويتية إلى ضبط 9 نساء و4 رجال بتهمة “ممارسة الرذيلة” مقابل مبالغ مالية في منطقة المهبولة، جنوبي الكويت، وأسفرت التحريات عن قيام فتاة من جنسية أوروبية بإدارة حساب لـ”الترويج للأعمال المنافية للآداب”، وتم ضبطها وتبين أنها تنتمي لإحدى الشبكات الدولية.

وتمت إحالة المتهمين إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.