اتخذ اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) قراراً بإيقاف 4 لاعبين من المكسيك وأمريكا بعد مشاجرة جماعية بينهم خلال مواجهة المنتخبين في نصف نهائي دوري أمم الكونكاكاف.

وقرر الاتحاد إيقاف لاعبي أمريكا وستون ماكيني وسيرجينو ديست، وثنائي المكسيك سيزار مونتيس وجيراردو أرتياغا بسبب “سوء السلوك داخل الملعب” خلال المباراة التي جمعت المنتخبين.

حيث تم إيقاف ماكيني ومونتيس أربع مباريات، في حين تم إيقاف ديست وأرتياجا ثلاث مباريات.وطرد الحكم المكسيكي مونتيس قبل طرد الأمريكي ماكيني عقب شجار جماعي كما تعرض ديست وأرتياغا للطرد وتوقفت المباراة.

وانتهت المواجهة بفوز منتخب أمريكا 3/0 على المكسيك بفضل ثنائية كريستيان بوليسيك. وفاز منتخب أمريكا بدوري أمم الكونكاكاف بتفوقه 2/0 على كندا في المباراة النهائية.