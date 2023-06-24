اختار المواطن أبو عايد جبل النور بمكة مسكناً له حيث يقطن في سفح الجبل منذ أكثر من 40 عاماً مؤكداً أنه سيقى فيه حتى آخر يوم بعمره لشعوره بالراحة والسكينة في ذلك المكان.
وقال “أبو عايد” : ” مكة كلها حرم وأنا مطمئن وخاطري طيب يوم إني سكنت في مكة لين أنتهي من حياة الدنيا هذي ” .
وتابع : ” جبل النور من المشاعر ومن الأرض المحبوبة لله سبحانه ثم عند المسلمين والزوار والرايحين والجايين ، إيش تبقى أحسن من هذا الموقع” .
وأضاف : ” يوم طلعت فيه لم يكن هناك تلك الفنادق ومنارات الحرم كانت على مد عيني ” .
يسكن في سفح #جبل_النور منذ 40 عاما.. ويقول: سأبقى في هذا المكان حتى أموت لأنني شعرت بالراحة والطمأنينة..
شاهد قصة "أبو عايد" الذي اختار جبل النور في #مكة_المكرمة سكنا له#العربية_في_الحج
عبر:@h_mmoood pic.twitter.com/AxAcJ6xXSZ
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 24, 2023
والله لو الأسكان منحوه منزل في الشرائع وإلا في العوالي كان قد نقل منذُ مبطي ولكن الله يعوضه بالجنة و يعينه و يسهل أمره 🤲😥🤲
يبدو انه وحيد
الله يهنيه