اختار المواطن أبو عايد جبل النور بمكة مسكناً له حيث يقطن في سفح الجبل منذ أكثر من 40 عاماً مؤكداً أنه سيقى فيه حتى آخر يوم بعمره لشعوره بالراحة والسكينة في ذلك المكان.

وقال “أبو عايد” : ” مكة كلها حرم وأنا مطمئن وخاطري طيب يوم إني سكنت في مكة لين أنتهي من حياة الدنيا هذي ” .

وتابع : ” جبل النور من المشاعر ومن الأرض المحبوبة لله سبحانه ثم عند المسلمين والزوار والرايحين والجايين ، إيش تبقى أحسن من هذا الموقع” .

وأضاف : ” يوم طلعت فيه لم يكن هناك تلك الفنادق ومنارات الحرم كانت على مد عيني ” .