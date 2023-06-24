حذرت أخصائية بصريات بريطانية، من عدد من المخاطر الصحية المرتبطة بارتداء أقنعة العين في الليل.

وقالت الأخصائية إن أقنعة العين تلتقط البكتيريا والأوساخ والمكياج والزيوت الطبيعية والعرق، وإذا لم يتم غسلها أو استبدالها بانتظام، فقد تسبب التهابات في العين.

ونصحت الأخصائية في حال الشعور بأي ألم واحمرار وإفرازات لزجة وتقشر الجفون عند الاستيقاظ، فيجب التوقف عن استخدام القناع وطلب المشورة من طبيب العيون.

كما أضافت أن أقنعة العين قد تسبب تهيج الجلد أو التشققات أو جفاف الجلد أو رد فعل تحسسي على القماش المصنوع منه.

ولفتت إلى أن أقنعة العين إذا تم تركيبها بإحكام شديد، فإنها قد تضع ضغطا شديدا على عينيك.