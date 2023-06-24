تمكنت طالبات في قسم هندسة الحاسب بجامعة الطائفة، من تصميم “كلب آلي” باسم “الكاشف سكوبي”، للكشف عن الأسلحة والمطلوبين أمنيًا.
ويمكن للكاشف سكوبي، أن يرسل لوزارة الداخلية موقع المطلوب أمنيا، وبياناته والكشف عن وجود الحرائق والأسلحة المخفية وتسريب الغاز في أماكن الازدحام باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت إحدى الطالبات، أن هذا الروبوت له 3 أهداف، وهي الكشف عن المطلوبين أمنيا بتحديد الوجه من خلال كاميرا، والكشف عن الممنوعات المختبأة بالملابس، والكشف عن تسريب الغازات وإرسال الموقع للجهات المختصة.
فيديو | "الكاشف سكوبي"..
طالبات سعوديات يخترعن روبوتا يعمل بالذكاء الاصطناعي للكشف عن المطلوبين #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/jZIfFRxRWn
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 24, 2023
بارك الله فيهن
جوع كلبك يتبعك كلمة كان يتداولها الملك فهد في مجالسه في إشارة أن الشعب السعودي لا يطيع الحكومة إلا بتجويعه وإهانته