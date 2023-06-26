أصدرت وزارة الصحة اليوم، تحذيراً للحجاج من احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وكان المركز الوطني للأرصاد، من ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم حج هذا العام، مما قد يشكّل خطراً على صحة الحجيج.

ونبهت الوزارة باستخدام المظلة والإكثار من شرب السوائل وتجنب الأنشطة البدنية غير الضرورية أثناء ساعات النهار.

من جهته، قال وكيل وزارة الصحة للصحة العامة،هاني جوخدار، أنه تم رصد ارتفاع في درجات الحراراة على المشاعر حيت سجل مشعر منى 46 درجة مئوية، وفقا لما ذكره بقناة العربية.

ونصح الحجاج إلى استخدام المظلة الشخصية والابتعاد عن التعرض المباشر للشمس والاهتمام بشرب السوائل.