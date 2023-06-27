يواصل رجال الأمن المكلفين بخدمة الحجاج جهودهم لمساعدة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء مناسكهم.

وسجلت رحلة الحج لهذا العام مشاهد إنسانية لرجال الأمن مع الحجاج، من بينها رجل أمن مد يد العون لأحد الحجاج المسنين.

وتبادل الطرفان الحديث وسط ابتسامات لكلهما، كما عبر رجل الأمن عن تقديره للحاج المسن واحتضنه وقبل جبينه، احتراما له.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة أعلنت نجاح تصعيد حجاج بيت الله الحرام في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة إلى مشعر عرفات، لتأدية الركن الأعظم للحج وهو الوقوف بعرفة.

وأكدت الوزارة أن عملية تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات تمت بيسر وسهولة حسب ما هو مخطط له؛ إذ شهدت الحركة المرورية انسيابية عالية.

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