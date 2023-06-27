كشفت مصادر عن اهتمام الهلال بالتفاوض مع لاعب باريس سان جيرمان ماركو فيراتي، مشيرة إلى تواجد وفهد من النادي في باريس لإقناع اللاعب.

وذكرت “ليكيب” الفرنسية: “حتى الآن الهلال السعودي لم يقدم عرض رسمي للـتعاقد مع ماركو فيراتي، ولكن متواجدين في باريس لاقناع اللاعب قبل تقديم عرض”.

وكان الصحفي الموثوق في الانتقالات فابريزيو رومانو، أوضح في وقت سابق أن أحد الأندية السعودية تحاول إقناع فيراتي بالقدوم إليهم، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي فإن المفاوضات بين الطرفين ليست سهلة على الإطلاق.