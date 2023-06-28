طالبت إدارة النصر وكيل أعمال الأرجنتيني جونزالو مارتينيز “بيتي”، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بالقدوم إلى الرياض لبحث مستقبل موكله، الذي يتبقى في عقده موسم واحد مع النادي.

وأفادت مصادر أن الإدارة تعتزم طرح فكرة إعارة اللاعب إلى أحد الفرق مع تكفل النصر بجزء من راتبه المقدّر بنحو 4.5 مليون دولار في الموسم الواحد، نظرًا لصعوبة إيجاد نادٍ يتحمل مثل هذه القيمة، بحسب الرياضية.

وأكدت التقارير الطبية اكتمال جاهزية بيتي بدنيًّا في سبتمبر المقبل، بعد خضوعه لجراحة إعادة بناء الرباط الصليبي، 4 مارس الماضي، على يد الإسباني رامون كوجات في مدينة برشلونة.