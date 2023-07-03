تسعى شركة أبل إلى إضافة بعض المزايا المتعلقة بالصحة في الإصدارات المقبلة من سماعة “آيربودز” اللاسلكية الخاصة بها.

ومن بين المزايا التي تسعى لإضافتها، إمكانية تحديد مستوى السمع لدى المستخدم؛ بالإضافة إلى قياس درجة حرارة الجسم.

والسماعة الحالية تدعم ميزة مخططات السمع التي تكتشف ضعف حاسة السمع عند ترددات معينة، لتضبط الصوت وفقا للقدرات السمعية للمستخدم.

وتنوي أبل تبني تلك الميزة في نظام التشغيل الخاص بها افتراضيا، حتى يتمكن المستخدمون من إجراء اختبار للسمع دون الاعتماد على تطبيقات خارجية.