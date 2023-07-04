أكد أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، أن غدًا الأربعاء ستكون ⁧‫الأرض‬⁩ في نقطة الأوج أي أبعد نقطة من ⁧‫الشمس‬⁩، ويكون بعدها عن الشمس 152,100,533كم تقريباً، أي 5 مليون كم أبعد عن الأرض من أقرب نقطة لها في شهر ⁧‫يناير‬⁩ في فصل الشتاء.

‏وقال المسند عبر حسابه الرسمي على تويتر :” أن حدوث فصلي ⁧‫الصيف‬⁩ و ⁧الشتاء‬⁩ سببه ميلان سقوط أشعة الشمس، لا القرب والبعد منها.”

وأوضح أن سبب تغير قرب وبعد الأرض عن الشمس هو شكل مدارها حول الشمس، حيث قدر الخالق عز وجل أن يكون بيضاويًا وليس دائريًا.