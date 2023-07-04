أكد الفنان محمد عبده على عدم وجود أي ّنية لديه لإثارة الجدل بالتصريح الذي أدلى به منذ فترة، وقال فيه “لو مصر أم الدنيا السعودية أبوها.”

وقال الفنان الكبير خلال ظهوره مع الإعلامية سارة دندراوي في برنامج تفاعلكم المذاع عبر قناة العربية: “اللي في قلبه مرض يفسرها هذي التفاسير العكسية أو السلبية أو إذا كان عنده غرض، خصوصًا وإن من فترة كان في حملة على المملكة.”

وأوضح أن الشعب المصري يحب المملكة لأنها بلد الحرمين، مُشيرًا إلى أنه قال هذا من باب التكامل فقط.

يُذكر أن محمد عبده كان قد أدلى بذلك التصريح خلال لقاء أجراه بعد حفل أحياه ضمن جلسات “ليالي الرياض” في المملكة حيث قال فيه: “السعودية اليوم هي بيت العرب، إن كانت مصر أم الدنيا، السعودية أبوها”.