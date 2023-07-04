ظهرت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن وهي تتشاجر مع امرأة تضرب ابنها في أحد شوارع لبنان.

وتداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة تقوم بضرب وتعنيف ابن الفنانة الصغير، ولكنها لم تتمالك نفسها وفقدت أعصابها لتقوم بالدفاع عن الطفل وقامت بالشجار مع هذه السيدة حتى تهدأ عن ضرب ابنها الصغير.

وكشفت اللقطات محاولة بعض الأشخاص الحاضرين التدخل لتهدئة الأمر، لكن السيدة ظهرت تصرخ بشدة على الطفل وعلى ماغي بو غصن، وظهر الطفل الصغير خلال الفيديو وهو خائف ويبكي بشدة بسبب الموقف الذي تعرض له.