‎ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي عدد من المخالفين الذين ارتكبوا مخالفات بيئية.

وبلغ عدد من تم ضبطهم 73 مخالفًا لنظام البيئة، 58 مواطنًا، ومواطنان خليجيان، و12مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي 1899 متنًا من الإبل، و325 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

‎وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.