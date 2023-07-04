أعلنت شركة الخطوط الجوية عن فتح باب التقديم لحملة الثانوية والدبلوم في برنامج فني صيانة الطائرات المنتهي بالتوظيف.

وقد حددت الشركة عدة شروط في المتقدم وهي أن يحمل المُتقدم الجنسية السعودية، وأن يكون عمره 25 سنة فأكثر، ويحمل الشهادة الثانوية بنسبة نجاح لا تقل عن 75%، ويمكن أن يحمل شهادة دبلوم فني بمعدل “3 من 5″، أو “2 من 4″، مع ضرورة اجتياز الاختبارات الخاصة بالقبول، وأن يكون مستوى اللغة الإنجليزية (IELTS 5 – STEP 72% – TOEFL 450) فأعلي، والاستعداد للسفر، ولا يشترط الخبرة.

وأبانت أن مميزات برنامج التوظيف تشمل منح المتدرب تأمين صحي، ومكافأة شهرية قدرها 6000 جنيه، وتكون الرواتب تنافسية، وأسعار التذاكر تكون مخفضة للمتدرب، يسمح له بالتسجيل في التأمينات الإجتماعية.

وأضافت أن التقديم متاح حتى الآن وحتى 29 /12 /1444 هـ.من خلال الرابط التالي: هنا