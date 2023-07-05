سلطت مجلة Sandgrouse العالمية المعنية بنشر بيانات عن طيور الشرق الأوسط والقوقاز وآسيا الوسطى؛ الضوء على البحث العلمي الذي قامت عليه هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية حول النسر الأسمر.

و يعد النسر الأسمر من الأنواع المهددة والمتناقص أعدادها بشكل عالي وملحوظ في شبه الجزيرة العربية بسبب انخفاض نسبته من 50-80% خلال الفترة 1972-2015 ميلادي نتيجة تعرضها للعديد من المخاطر في المنطقة ومن أهمها التسمم الثانوي، الصيد، التصادم، والتكهرب.

ويعتبر النسر الأسمر من الأنواع المقيمة المعششة في وسط وجنوب المملكة وهو ثاني أكبر النسور المسجلة في المملكة، اذ يبلغ طوله 90-105 سم، عرض جناحية 220-255 سم، ووزنه 6-11 كيلو.

ويعد النسر الأسمر من أهم أنواع النسور التي تتميز بها محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية اذ تم تسجيل ورصد 46 موقع تعشيش منها 22 عش نشط لموسم 2022 في البحث العلمي الذي نشر.

ورصدت كوادر هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية خلال موسم التعشيش الحالي 2023 ما يزيد عن 250 فرد وأكثر من 100 موقع تعشيش للنسر الأسمر داخل حدود المحمية بحيث يعتبر هذا التوثيق من أهم التسجيلات لرصد تعشيش هذا النوع على مستوى الشرق الأوسط ومنذ أن اعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية التزامها بالانضمام للقائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

وتتركز جهود هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية على تحقيق التوازن البيئي المستدام؛ عبر حماية التنوع الحيوي وبالأخص الأنواع المهددة بالانقراض اذ حرصت الهيئة على تجنب اختفاء نوع مميز من الطيور وهو النسر الأسمر داخل حدود المحمية في المملكة لما له من خصائص هامة في حفظ التوازن البيئي.

ويلعب دور كبير في منع انتشار الامراض والعدوى الناتجة من الحيوانات النافقة، حيث أطلقت مبادرات خاصة لحمايته من خلال تهيئة بيئة حاضنة لأزواج النسر الأسمر تضمن تواجدها وتكاثرها بشكل مستمر؛ عبر تفعيل برامج حماية دائمة للمواقع.