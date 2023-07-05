أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن يوم 27 يوليو المقبل موعدًا لمراسم قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة للجولات الأولى والثانية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم المقررة في المملكة عام 2027، وكأس العالم 2026 في كوالالمبور.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد بدأ وضع الترتيبات الخاصة بقرعة المرحلتين الأولى والثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات مونديال 2026 وأمم آسيا 2027.

وتمتلك قارة آسيا ثمانية مقاعد مباشرة في نهائيات كأس العالم 2026 إلى جانب مقعد في الملحق القاري، وذلك بعد توسيع بطولة كأس العالم 2026 لتضم 48 منتخباً.