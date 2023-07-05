وافقت وزارة التجارة والاستثمار على تأسيس شركة نادي ⁧‫الهلال‬⁩ كشركة مساهمة مقفلة لممارسة جميع الأنشطة التجارية برأس مال 100 مليون ريال .

وقال الصحفي أحمد العجلان أن هذه الموافقة تأتي ضمن الخطوات الجديده لتحويل الأندية لشركات.

ويُذكر أن مجلس الوزراء قد وافق في نوفمبر 2016 على تخصيص الأندية الرياضية التي تشارك في بطولة الدوري السعودي لأندية الدرجة الممتازة لكرة القدم ” دوري المحترفين”

كما وافق على تحويل الأندية الرياضية التي يتقرر تخصيصها إلى شركات بالتزامن مع بيعها، وتتولى الهيئة العامة للرياضة منح هذه الشركات تراخيص وفق شروط تضعها لذلك.