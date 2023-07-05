أعربت ميلي برايت، قائدة منتخب إنجلترا للسيدات، عن رغبتها في تعديل جدول مباريات الكرة النسائية، بسبب معاناة اللاعبات من الإرهاق.

وقال ت برايت، التي تعافت مؤخرًا من مشكلة في الركبة: “اللاعبات دائمًا ما يعانين من الإرهاق، الأمر صعب”.

وأضافت: “لقد كنت ألعب منذ عدة سنوات حتى الآن، من الصعب خوض البطولات المتتالية خاصة عندما تلعب كل دقيقة مع ناديك”.

وتابعت: “هذه هي مطالب اللعبة الآن، خصوصًا مع مدى المنافسة التي أصبحت عليها، وما زلت أعتقد أن هناك عملاً يتعين القيام به فيما يتعلق بجدولة المباريات، والتأكد من قدرتنا على المنافسة في كل مسابقة وخوض بطولات متتالية، ولكننا أيضًا لسنا روبوتات، نحتاج إلى وقت للتعافي”.

