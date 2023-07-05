كشف الفنان أحمد سعد عن ما تعرض له خلال حفل تونس، وقال أنه تفاجئ بصعود الفتيات على المسرح أثناء تقديم فقراه.

وأضاف سعد بأن الفتيات قدمن فقرة رقص بشكل غير مناسب وشعر بالذهول نظراً لعدم وجود اتفاق سابق مع معدي الحفل.

وأوضح مصطفي كامل نقيب الموسيقيين أنه كان حريصاً على درء الفتنة التي سرعان ما انتشرت في واقعة سعد، وأنه استخدم الحكمة في حل الأزمة التي كادت تثير الفتنة بين الدولتين.

ونوه كامل بأن سعد سوف يقدم عبارات التقدير إلى سيدات تونس، مطالباً من الدكتورة حياة قطاط وزيرة الثقافة التونسية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل المتسببين بزرع الفتنة.

أقرأ أيضا