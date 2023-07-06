تجرد أب من الرحمة ، وأقدم عل. احتجاز ابنه بدون ملابس في غرفة مظلمة بدون سنة في مدينة بنغازي

وأعلنت مديرية أمن مدينة بنغازي في بيان تحرير طفل سجن من طرف والده وزوجته في غرفة مظلمة مقفلة بسلاسل حديدية لمدة سنة، وذلك بلا ملابس وبقليل من الأكل ودون رعاية واهتمام.

واضافت أن شرطة الصابري عثرت على طفل صغير يبلغ من العمر 11 سنة محتجزا في غرفة من الصفيح مظلمة ومقفلة بسلاسل حديدية أشبه بحظيرة حيوانات وتفتقر لأدنى مقومات الحياة الأساسية، وهو بحالة مزرية ويعاني من الخوف والبرد والجوع والمرض.

وكشفت التحريات أن الطفل مسجون بهذه الغرفة من قبل والده وزوجة والده، اللذين يعاملانه معاملة سيئة “كالحيوانات” ويرميان له بقايا الطعام من تحت الباب المقفل ويحرمانه الطعام أغلب الأوقات، مضيفة أنه تم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحيّة اللازمة ثم تسليمه إلى قسم حماية الطفل والأسرة.