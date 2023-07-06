لقي مواطن خمسيني مصرعه، نتيجة سقوطه في خزان منزله بأحد أحياء محافظة شقراء، وباشرت فرق الهلال الأحمر والدفاع المدني فحص الواقعة.

وكان الدفاع المدني بمحافظة شقراء تلقى بلاغًا يفيد سقوط مواطن في العقد الخامس من عمره داخل خزان منزله في أحد أحياء المحافظة.

على الفور انتقلت الفرق إلى مكان البلاغ، وتبين من التحقيق في محل الواقعة، العثور على مواطن داخل الخزان الممتلئ بالمياه، وتم استخراجه، كما تبين من الفحص أنه قد فارق الحياة.

تم تسليم القضية إلى الجهات المختصة التي باشرت بالتحقيق.