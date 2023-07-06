قاد بلاغ لضبط 1.5 طن من الأسماك والورقيات غير الصالحة للاستهلاك في الجوف.

وجاء ذلك بعد أن تقلت بلدية وسط سكاكا بلاغًا عبر مركز الاتصال الموحد 940 عن أحد الأسواق بالمدينة يعرض أغذية فاسدة.

وأكدت الأمانة أنه تمت مصادرة وإتلاف أكثر مـن 1450 كجم من الأسماك و50 كجم من الورقيات غير الصالحة للاستهلاك.

ودعت الأمانة الجميع للتعاون معها لتطبيق الاشتراطات الصحية والإبلاغ عن المخالفات وتقديم الملاحظات عبر مركز الاتصال الموحد 940 وتطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.