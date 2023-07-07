انطلقت تدريبات الهلال الصباحية أمس الخميس، في المعسكر المقام حاليًا في النمسا، وذلك بعدما قرر الجهاز الفني إقامة التمارين اليومية على فترتين صباحية ومسائية.

وكشف مقطع فيديو أجواء معسكر الفريق الهادئة قبل بداية التدريبات الصباحية اليوم الجمعة بالنسما.

ويستعد فريق الهلال لتحضيرات لموسم الرياضي الجديد، حيث أنه أدي حصته التدريبية الأولي بمعسكره الإعدادي.

وبدأ مران الفريق أمس بتدريبات بدنية في صالة الإعداد البدني وتدريبات الجري، وفرض الجهاز الفني عدة تطبيقات فنية متنوعة وتدريبات التحمل، بينما التدريبات المسائية، فقد تركزت على الجوانب الفنية والتكتيكية، وقام البرتغالي خيسوس بتقسيم الفريق إلى مجموعتين، وقامت كل مجموعة بأداء تدريبات لياقية باستخدام الكرة.

ويسعى جيسوس لتحقيق كافة البطولات المحلية والقارية، وحصد الألقاب العالمية مع “الزعيم” في الموسم المقبل، مؤكدًا أن المواجهة ستكون صعبة على كل الفرق، وستحظى الكرة السعودية بمتابعة كبيرة حول العالم، بعد انضمام العديد من نجوم كرة القدم إلى أندية الدوري السعودي.