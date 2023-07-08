‏أوضح مختص في العقار أنه تم إطلاق محرك عقاري جديد، مؤكداً أنه يعد أول محرك متخصص في البحث عن العقار .

وشرح طريقة استخدام المحرك الجديد للبحث عن كل الأمور الخاصة بالعقار والتي بشأنها سهلت الكثير من الأمور للمعنيين بالأمر.

وقال المختص :” تدخل على هذا المحرك وتكتب أي شئ تريد معرفته عن العقار أو الوساطة العقارية أو غيره ستجد المعلومة التي تبحث عنها بشكل مباشر وسلس عكس المحركات الأخرى التي تتعب فيها حتى تتصل للمعلومة التي تريدها” لافتاً إلى إنه يمكن الاستفادة من هذا المحرك عبر هذا الموقع من هنــــــــــــــــــــــــــــا