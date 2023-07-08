حكمت محكمة ألمانية ببراءة رجل من تهمة قتل امرأة مسنة تم العثور عليها في حوض استحمام، وذلك بعد أن أمضى 13 عامًا في السجن.

وفي وقت سابق، أصدر القضاء الألماني حكمًا على مانفريد غينديتزكي بالسجن المؤبد عقب اتهامه بقتل امرأة تبلغ 87 عامًا في مبنى كان أمينًا عليه في العام 2008، من خلال ضربها على رأسها أثناء مشاجرة بينهما ثم إغراقها.

وجاء ذلك رغم خوض غينديتزكي معركة قانونية طويلة لإثبات براءته ونفيه بشكل مستمر ارتكاب الجريمة، فيما أمرت المحكمة بمنحه تعويضًا نحبو 369 ألف يورو.

وأفاد ناطق باسم المحكمة، إن الواقعة لم تكن جريمة قتل، مشيرًا إلى أدلة جديدة بيّنت أن ما حصل لم يكن متعمدًا، حيث تمت تبرئة المتهم بالاستناد إلى تقارير خبراء استخدموا أحدث الأساليب التي لم تكن متاحة في السابق.