يواصل نادي الاتحاد المحاولات لحل أزمة جناح الفريق عبد الرحمن العبود والتي قد تكلفه مخالصة قيمتها ٢٥ مليون ريال.

وتبحث إدارة الاتحاد عن حل يرضى جميع الأطراف بإعارته إلى أحد أندية دوري روشن في الوقت الذي يتمسك العبود بتوقيع مخالصة بكامل مستحقاته.

يذكر أن عقد العبود مع الاتحاد يمتد إلى ٢٠٢٦، وقد أبلغ المدير الفني للفريق نونو سانتو الإدارة بعدم حاجته لعبد الرحمن العبود.

وأثار قرار الاستغناء عن خدمات عبد الرحمن العبود تساؤلات جماهير الاتحاد في الوقت الذي لم تعلق إدارة النادي على القرار ثقة في رأي مدرب الفريق نونو سانتو.