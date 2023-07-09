حرصت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة على الاحتفال بذكرى زواجها الثانية من الفنان الكويتي شهاب جوهر، موجهة له رسالة بأنها عاشت معه أحلى سنين عمرها داعية الله ان يحفظه لها طوال العمر.

وشاركت إلهام الفضالة متابعيها عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام فيديو تضمن العديد من الصور التي تجمع بينها وبين شهاب جوهر منذ بداية زواجهما موجهة له رسالة احتفالاً بيوم زواجهما.

وعلقت إلهام الفضالة على الفيديو قائلة: “كل عام وأنت بخير وأنا وياك دايم بخير، اليوم أكملنا سنتين زواج أنت نعمة من الله، عشت معاك أحلى سنين عمري، الله يحفظك لي طول العمر، الحمد لله على رزقك يا الله”.

وجاء احتفال إلهام الفضالة وشهاب جوهر بذكرى زواجهما الثانية بعد عدد من الشائعات التي لاحقتهما خلال الفترة الماضية حول انفصالهما إلا أنهما حرصا على الرد عليها.