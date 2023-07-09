مستخدمون علي موقع دولينغو لتعليم اللغات يتعلمون الآن لغة الفاليرية، وهي لغة خاصة بحكام ترويض التنانين.

اللغة معروفة لدي متابعين سلسلة صراع العروش التي قام بتأليفها جورج مارتن، وهو كاتب ومؤلف فانتازي وخيال علمي.

وتقع أحداث الروايات في قارتين خياليتين هما ويستروس وإيسوس، تروي الفصول قصة الأبطال من منظورهم الشخصي، بالإضافة لوجود ثلاث مسارات سائِدَة للقصة هي: حرب العائلات النبيلة في قارة ويستروس للسيطرة عليها، والتهديد المتزايد من الحدود الشمالية، ومساعي دينريس تارغاريان ابنة الملك المنفي لاستعادة عرش أجدادها المسلوب.