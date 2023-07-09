كشفت مصادر أن إدارة النادي الأهلي قررت تغيير مقر معسكر الفريق الأول لكرة القدم، من دولة سلوفينيا إلى النمسا، تحضيراً لموسم 2023-2024.

وأضافت المصادر أنه جاء تغيير موقع المعسكر الإعدادي، نظراً لوجود عدداً من الفرق ما يجعل تجهيز المباريات التجريبية أكثر سهولة.

وأوضحت المصادر أن المعسكر سوف يبدأ من الأحد المقبل 16 يوليو الجاري، ويستمر حتى يوم 5 أغسطس المقبل، وذلك قبل بداية دوري روشن السعودي بأسبوع واحد.

ويذكر أن الفريق الأهلاوي يعزز صفوفه بالتعاقد مع السنغالي ميندي حارس المرمى، إضافة إلى البرازيلي روبرتو فيرمينو.