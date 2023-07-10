شارت الفنانة سارة سلامة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها داخل الجيم

وأثارت سارة سلامة الجدل حيث ظهر بإطلالة لافتة، وارتدت تي شيرت قصير للغاية كشف عن بطنها وذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معه بنطلون باللون الزيتي.

وكشفت هذه الإطلالة لسارة سلامة عن رشاقتها وقوامها المثالي، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أوأعتمدت سارة سلامة على خصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.