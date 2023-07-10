قالت الفنانة وفاء عامر أن الزوجة هي السبب في الخيانة الزوجية، وذلك لسوء اختيارها لشريك حياتها من البداية.

وأوضحت وفاء عامر خلال لقاء خاص لها ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا :الست لو جوزها خانها هي اللي غلطانة لأنها معرفتش تختار أب لأولادها، وراجل يحافظ عليه-على حسب وصفها.

ونصحت الزوجة التي تتعرض للخيانة، بعدم طلبها الانفصال عن زوجها؛ وذلك حفاظًا على بيتها واستقرار عائلتها وأبنائها وحمايتهم من التشرد والتفكك والأمراض النفسية.

يذكر أن الفنانة وفاء عامر شاركن في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي، وتدور قصة مسلسل حضرة العمدة حول فتاة تخرجت في الجامعة الأمريكية وتعيش في القاهرة حياة متمدنة، وهي من أصول صعيدية.