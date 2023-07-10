أوضح استشاري طب الأسرة الدكتور أكرم الحازمي، العواقب السلبية لنوم الغاضب.

وقال الدكتور أكرم الحازمي، عبر برنامج “صباح السعودية”، أن النوم أحد العوامل القوية على الصحة العامة ويؤثر بشكل إيجابي في الحماية من الكثير من الأمراض مثل الزهايمر والاكتئاب والتقليل من الإصابة بأمراض القلب.

وأشار إلى أن الغضب يؤدي إلى توتر الأعصاب وشد العضلات وزيادة نبضات القلب وضخ الدم للأطراف يزيد، كما يفرز هرمون الأدرينالين مما يسبب اضطراب النوم، لافتًا إلى أن النساء تميل إلى الشعور بمزيد من مشاعر الغضب قبل النوم.

#صباح_السعودية | "لا تذهب قط إلى الفراش وأنت غاضب" العواقب السلبية لنوم الغاضب يخبرنا عنها استشاري طب الاسرة د. اكرم الحازمي. #قناة_السعودية pic.twitter.com/xEs2QeBqzh — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) July 10, 2023