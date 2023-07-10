تحرص الأماكن السياحية في القاهرة التي يتردد عليها السعوديين على تشغيل الأغاني الوطنية السعودية، حيث يندمج الشعبين مع الأغاني الوطنية بحب وأخوة صادقة، وذلك لما يجمع البلدين من روابط صادقة وأصيلة.

وكشف مقطع فيديو طربت به الأغاني الوطنية السعودية الحاضرين في الحسين بالقاهرة، عن تناغم الشعب السعودي والمصري وتفاعلهم مع بعضهم في محبة وأخوة أثناء تشغيل أغنية ” هذا السعودي فوق فوق “.

وظهر الشعب السعودي والمصري وهم يرقصون مع بعضهم البعض في انسجام وفرحة عارمة على الأغاني الوطنية بشوارع الحسين ليلاً.

وليست هذه المرة الأولى الذي يظهر بها الشعب السعودي مع الشعب المصري في تناغم ومحبة، بل ويحدث ذلك في كل مكان داخل وخارج المملكة .

ودائمًا ما تحرص الأماكن السياحية في مصر على تشغيل الأغاني الوطنية والطرب السعودية، احترامًا وتقديرًا للشعب السعودي ولِبث الترابط والتناغم بينهم .

والجدير بالذكر أن الشعب المصري يعرف بحسه الفكاهي العالي وكذلك الشعب السعودي المحب، فعندما يتناغم الإثنين مع بعضهم البعض تكون النتيجة مذهلة.