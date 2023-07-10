اطلع الأمير خالد بن محمد آل سعود والأمير عبدالله بن محمد آل سعود ووفداً استثمارياً من جمهورية إيطاليا على تجربة المزارعين في إنتاج الورد الطائفي والتين الشوكي ومشتقاتهما بمحافظة الطائف.

وتجول أصحاب السمو الأمراء والوفد الايطالي المرافق على مزارع الورد الطائفي والتين الشوكي “البرشومي” ومعامل التصنيع وانتاج مشتقاتهما في الهدا والشفا للتعرف على مراحل إستخراج دهن الورد الطائفي وزيت التين الشوكي اللذان يعدان الأغلى بالعالم وغيرها من المستحضرات التجميلية والطبية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى استلهام التجارب الزراعية الناجحة وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمركز التنسيق المالي عضو المجلس المحلي للتنمية و التطوير بمحافظة الطائف المستشار سلطان بن عبدالعزيز السعدون، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي.

كما تخللت الجولات عقد اجتماع بمكتب الوزارة بمحافظة الطائف ضم الأمير خالد بن محمد بن خالد آل سعود الرئيس التنفيذي لشركة لام با رئيس الوفد الاستثماري، ومن الوفد الايطالي الاستثماري تشينزيا كياري رئيسة شركة الإستشارات الإدارية المحدود ، و جيانكارلو بونتيمبو رئيس مجلس إدارة شركة ياركيز الإستثمارية ، والدكتور أنتونيلو لابوراتوري خبير التربة والإدارة الزراعيه ، والمهندس والمصمم المعماري فيديريكو فيديل من شركة يونو ستوديو.

وتم ذلك لبحث سبل الاهتمام بمنتجات الورد الطائفي والتين الشوكي بالطائف واستغلاله في الصناعات التحويلية وتعظيم قيمه بإنشاء المشاريع التنموية الداعمة لقطاعات البيئة والزراعة والسياحة بالمحافظة.

ومن جانبه، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي أن أرض الطائف الزراعية تتميز بإنتاج أجود المنتجات الزراعية ومن أبرزها الورد الطائفي والتين الشوكي اذ يقدر إنتاج الورد الطائفي 550 مليون وردة سنوياً في أكثر من 910 مزارع في مرتفعات جبال الهدا والشفا.

وأضاف القاضي انه يحرص المزارعون على انتاج واستخراج مشتقات الورد الطائفي عبر أكثر من 70 مصنعاً ومعملاً ينتج من خلالها 80 منتجاً متنوعاً الى جانب وفرة انتاج التين الشوكي ” البرشومي” والمزروع على نطاقات واسعة في المزارع والجبال الواقعة جنوب وغرب المحافظة حيث يقدر انتاجه الى أكثر من 4000 طن سنوياً.