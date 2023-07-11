تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة الجبيل من إخماد حريقٍ اندلع في مخلفات صناعية.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي على تويتر أن فرق الإنقاذ نجحت في السيطرة على الحريق الذي تسبّب في أضرار عدة”، مؤكدة أنه لم ينتج عنه أيُّ إصاباتٍ.