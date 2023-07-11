توصلت دراسة إلى أن مصففي الشعر وخبراء التجميل والمحاسبين قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان المبيض.

يشير بحث جديد إلى أن العمل لمدة 10 سنوات أو أكثر في أدوار وظيفية معينة قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالمرض.

قال العلماء إن العاملين في مجالات المبيعات والملابس والبناء قد يكونون أيضًا عرضة للخطر، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

واقترحوا أن يكون السبب هو التعرض لعوامل كيميائية معينة ، مثل تلك الموجودة في بودرة التلك والمبيضات.

قام باحثون من جامعة مونتريال بتحليل البيانات الخاصة بالنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و 79 عامًا.

وكشف التحليل ، الذي نُشر في مجلة الطب المهني والبيئي ، أن العمل لمدة 10 سنوات أو أكثر كمصفف شعر أو حلاق أو خبير تجميل أوفي أدوار ذات صلة كان مرتبطًا بخطر الإصابة بسرطان المبيض بمقدار ثلاثة أضعاف.

كما ارتبط العمل في صناعات البناء تضاعف المخاطر بما يقرب من ثلاثة أضعاف ، في حين ارتبط التوظيف لمدة عقد أو أكثر في المحاسبة بضعف المخاطر.

وبالمثل ، ارتبط العمل طويل الأجل في مجال صناعة الملابس ، بما في ذلك التطريز ، بزيادة مخاطر الإصابة بالمرض بنسبة 85 في المائة أثناءالعمل في المبيعات أو البيع بالتجزئة ، حيث ارتبط ذلك بمخاطر أعلى بنسبة 45 في المائة و 59 في المائة على التوالي.

وقال الفريق إن مصففي الشعر وخبراء التجميل والعاملين المرتبطين بهم كانوا أكثر الوظائف التي تعرضت في كثير من الأحيان لـ 13 عاملًا كيميائيًا بما في ذلك الأمونيا وبيروكسيد الهيدروجين والأصباغ العضوية والأصباغ و المبيضات الكيمائية.

ومع ذلك ، ليس من الواضح ما إذا كانت الصلة بسرطان المبيض مدفوعة بعامل واحد ، أو أكثر من عامل ، أو عوامل أخرى في مكان العمل ، على حد قولهم.

وأضاف الفريق أن الوظائف في مجال المحاسبة ، يمكن أن تكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان المبيض بسبب قلة العمال معظم اليوم.

كما اكتشفوا أيضاً أن النساء التي يعملن كممرضات محترفات بدت لديهن مخاطر أقل للإصابة بسرطان المبيض.

وكتبوا أيضاً: “لقد لاحظنا وجود جمعيات تشير إلى أن النساء اللاتي عملن في مجال المحاسبة وتصفيف الشعر والمبيعات والحياكة والمهن ذات الصلة والتجارة التجزئة وصناعات البناء ربما تكون لديهن مخاطر متزايدة“.